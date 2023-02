Es ist offiziell: Die Frauenthal EXPO geht in die vierte Runde. Vom 24. bis 26. Jänner 2024 werden Frauenthal und die Aussteller der Industrie in der Messe Wien wieder ihre Neuheiten zeigen.



„Wir freuen uns auf unsere EXPO-Stammgäste und laden alle, die die EXPO noch nicht kennen, ganz herzlich ein. Markieren Sie sich den Termin im Jänner 2024 schon jetzt in Ihrem Kalender", so das Organisationsteam. Besucher*innen erwarten „drei Tage, 1000e Ideen, Lösungen und natürlich viele persönliche Begegnungen".



Mehr Informationen: https://www.frauenthal-expo.at...