Über 7.000 Anmeldungen zeigten schon im Vorfeld, welche großes Interesse an persönlichem Kontakt bestand, und das endlich wieder ohne Einschränkungen. Alleine aus Tirol kamen am zweiten Messetag 70 Betriebe nach Wien, um sich die neuen Lösungen und Produkte zeigen zu lassen. Auch aus allen anderen Regionen Österreichs kamen volle Busse zur Frauenthal Expo. Andrea Belmonte-Lehner: „Ein ganz großes Danke an unsere Kunden, dass sie so zahlreich gekommen sind – denn für uns ist der Kunde immer im Mittelpunkt. Dass unser Angebot sogar noch stärker angenommen wurde als erhofft, freut uns sehr und zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“ Aber auch die Kunden von morgen kamen nicht zu kurz: Zahlreiche Berufsschulen und HTLs nutzten die Chance, ihren Schülerinnen und Schülern die Branche der Zukunft zu zeigen und als Arbeitsfeld schmackhaft zu machen.