Dass das Interesse an Sanierung und Energieversorgung aktuell groß ist, zeigt die diesjährige Bilanz der Welser WEBUILD 2024. Laut Veranstalter verzeichnete die Messe an den fünf Messetagen im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von rund fünf Prozent an Besucher*innen.



Insgesamt kamen 81.740 Besucher*innen nach Wels – zwar weniger als noch vor Corona (2019: 95.000), aber der höchste Wert seither. „Wir fühlen uns als Zentrum der Energiewende bestätigt. Wir sind mit einem kräftigen Besucherplus von rund fünf Prozent sehr zufrieden“, so das Fazit von Robert Schneider, Geschäftsführer der Messe Wels, nach Messeschluss.