Die VÖK nennt drei Faktoren, die für den Umstieg auf ein neues Heizsystem ausschlaggebend sind: Die Energiepreise, die Versorgungssicherheit und attraktive Förderungen. Diese Faktoren sollten die Dynamik des Umstiegs 2024 laut dem Verband „deutlich" beschleunigen und sich auch in den Marktzahlen am Ende des Jahres niederschlagen. „Wir erwarten, dass die Installateur*innen heuer gut ausgelastet sein werden und der Fokus auf dem Sanierungsbereich liegen wird. Der Neubau wird auch heuer nur einen bescheidenen Beitrag leisten, da die jüngst beschlossenen Maßnahmen erst in den nächsten Jahren wirken werden", lautet das Fazit.



Die österreichische Heizungsbranche sei gut aufgestellt, auch wenn die Diskontinuität im Energiepreis- und Förderbereich stark fordere - sowohl in Österreich als auch im EU-Raum. Hier fordern Preisschwankungen, Nachhaltigkeitsdiskussionen und unsichere Förderbedingungen ein hohes Maß an Flexibilität ein. Das bestätigt auch Michael Holter, Aufsichtsratsmitglied und Gesellschafter des Großhändlers Holter: „Die lineare Entwicklung der letzten Jahrzehnte ist vorbei und die wird auch so nicht mehr zurückkommen." Aber: Die Rahmenbedingungen in Österreich sind nun – zumindest bis zur Nationalratswahl – klar. Auch Deutschland, einem wichtigen Exportmarkt, sind die Anforderungen inzwischen geklärt.