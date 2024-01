Die Fahrzeugwahl fiel auf fünf baugleiche Transporter der Marke Toyota. Dank Platzangebot und einer Reichweite von bis zu 330 km erwies sich das Modell Pro Ace Electric mit 75 kWh-Batterie als beste Option für die Anforderungen des Kundendienstes. Augenmerk wurde auch darauf gelegt, dass den Techniker*innen keine zusätzlichen Aufwände durch die E-Mobilität entstehen. Die Mitarbeitenden verfügen daher über eine Ladeinfrastruktur zu Hause, damit das Fahrzeug morgens vollgeladen zur Verfügung steht. Sollte die Tour einmal länger ausfallen, kann die Reichweitenlücke an öffentlichen Ladestationen geschlossen werden.

„Die ersten fünf E-Vans sind allesamt in Niederösterreich und Oberösterreich im Einsatz, wo nun wichtige Erfahrungswerte für das gesamte Fuhrparkmanagement gesammelt werden“, so Uredat. Das ehrgeizige Ziel lautet, bis 2030 den gesamten Fuhrpark-Zug elektrisch auf der Straße zu haben. Bei 160.000 Kund*innenbesuchen jährlich werden hier ca. 4,4 Mio. Kilometer zurückgelegt. Das sind rund 110 Erdumrundungen und entspricht einer Einsparung von ca. 1.200 Tonnen CO 2 .

