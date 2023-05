Das Ziel der SKE-Akademie: Teilnehmende zu kompetenten Ansprechpartner*innen machen – von der Planung bis zur Installation. Das Hands on Practice Expert*innentraining ist dabei ein wichtiger Bestandteil, um als SKE-Partner zertifiziert und gelistet zu werden. Denn um als SKE-Partner gelistet zu sein, „bedarf es ausnahmslos einer erfolgreich abgelegten Prüfung“, so Eder. Die Schulung findet entweder im SKE-Headquarter in Steyregg oder vor Ort in den SKE-Regionen statt. Jedes Training besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil.



Auch die Roadshow-Trucks von SKE sind das ganze Jahr über europaweit unterwegs. Vor Ort, bei Großhändlern und Installateur*innen präsentiert SKE das Huawei FusionSolar Portfolio. Teilnehmende können die Produkte live erleben und die SKE-Expert*innen Fragen stellen.