2022 hat die Viessmann Gruppe ihren Umsatz auf rund vier Mrd. Euro gesteigert und beschäftigt aktuell rund 14.500 Mitarbeitende. Der Geschäftsbereich Climate Solutions ist dabei der größte der Gruppe, wie das Unternehmen bei seiner Bilanz 2022 auswies. Viessmann hatte im Mai letzten Jahres bekannt gegeben, eine Summe von einer Mrd. Euro in den Ausbau von grünen Klimalösungen zu investieren. Folglich hat der Geschäftsbereich seine Entwicklungskapazitäten für Wärmepumpen ausgebaut und die Anzahl an Mitarbeitenden in diesem Bereich nahezu verdoppelt.



Warum also der Verkauf? Laut Insiderinformationen berichtet das Handelsblatt, dass die Gründe dafür nicht per se finanzieller Natur seien. Viessmann rechne vielmehr mit einer Konsolidierung des Wärmepumpenmarkts. Außerdem würden die Aktivitäten von Viessmann im Bereich Klima- und Energielösungen Carrier bei der Diversifizierung helfen, da das Unternehmen angesichts von Problemen in der Lieferkette laut Reuters nach zusätzlichen Produktionskapazitäten sucht. Das Wall Street Journal berichtete am Montag zuerst über den angeblichen Deal. Carrier war bisher nicht für eine Stellungnahme erreichbar, Viessmann wollte sich bisher nicht zu den Spekulationen äußern.

Carrier wurde 2020 gegründet, nachdem sich die United Technologies Corp. in drei separate Unternehmen mit den Geschäftsbereichen Luft- und Raumfahrt, Aufzüge und Bauwesen aufspaltete.