Max Viessmann, CEO der Viessmann Group





„In unserem 105. Jubiläumsjahr haben wir wegen der Krisen und Herausforderungen zusätzlich Verantwortung übernommen. Als Möglichmacher*innen der unabhängigen Energiewende konnten wir den Ausbau unserer erneuerbaren, grünen Klimalösungen vorantreiben und unser Ökosystem aus Co-Creatoren global ausbauen.

Wir haben den Menschen geholfen, die am meisten unter dem schrecklichen Krieg in der Ukraine leiden. In einem beispiellos herausfordernden Jahr sind wir mit allem, was wir tun, konsequent unserem Purpose gefolgt: Der Gestaltung von Lebensräumen für zukünftige Generationen."