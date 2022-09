Mit Manfred Huber-Denk hat Windhager einen neuen Vertriebsleiter in Österreich. Der 45-jährige Vertriebs- und Marketingexperte hat die Funktion von Gottfried Baumann-Leitner übernommen, der sich ab sofort anderen Aufgaben in der Gruppe widmet. Huber-Denk war in den letzten Jahren in der Automobilbranche tätig und bringt neben einer elektrotechnischen Ausbildung und dem Studium der Internationalen Wirtschaftswissenschaften auch praktische Erfahrung als Produktmanager mit.



Neben dem Vertrieb will sich der gebürtige Pongauer dem Business Development in Österreich widmen und neue Geschäftsbereiche, insbesondere für die Wärmepumpe, am Windhager Heimmarkt entwickeln. „Mir ist es ein großes Anliegen, die langjährigen und engen Kundenbeziehungen zu unseren Installateur*innen weiter zu stärken und mit neuen Partnern nachhaltig auszubauen“, so Huber-Denk.

