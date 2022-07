Windhager hat im Juni mit der Markteinführung der neuen Wärmepumpenserie AeroWIN Evolution gestartet. Die Wärmepumpen-Baureihe wird in den beiden Modellen Evo 9,6 und Evo 13,9 im Leistungsbereich bis zu 22 kW (9,4 kW und 13,2 kW bei A-7/W35) zur Verfügung stehen. Damit lässt sich die Luft/Wasser-Wärmepumpe in Monoblockbauweise im Neubau sowie im Gebäudebestand einsetzen.



Neben der kompakten Bauweise punktet die Wärmepumpe mit einem COP von 3,2 bei A-7/W35. Im Betrieb entspricht der Schallleistungspegel nur 45 bzw. 50 dB (A). Dazu tragen die Inverter-Technologie, ein großzügig dimensionierter Ventilator im sogenannten Eulenflügel-Design sowie ein Verdampfer mit weitem Lamellenabstand bei. Zudem hat Windhager serienmäßig eine Kühlfunktion in die Geräte integriert. Sie verfügen zudem über eine intelligente PV-Eigenverbrauchsoptimierung und eine Fernzugriffsmöglichkeit via Web-Applikation. Auch eine Kaskadierung von bis zu vier Geräten ist möglich. Als Kältemittel wird R 452B eingesetzt.