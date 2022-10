Die Viessmann Gruppe hat eine Vereinbarung über den Erwerb einer neuen Minderheitsbeteiligung am österreichischen Nahwärmespezialist aqotec abgeschlossen. Der Komplettanbieter für Quartierslösungen mit Sitz im oberösterreichischen Weißenkirchen beschäftigt rund 150 Mitarbeitende und soll im laufenden Jahr voraussichtlich über 35 Mio. Euro Umsatz erwirtschaften. Das Leistungsspektrum von aqotec umfasst sämtliche Lösungen von der Planung über die Installation bis zum Service von Nahwärmenetzen. Mit der Beteiligung an aqotec will Viessmann seine Marktposition bei Nahwärme-Projekten verstärken.



„Wir stehen an dem Punkt unserer Unternehmensentwicklung, an dem wir unsere Kapazitäten dank einer dynamischen Marktnachfrage nach Nahwärme in nahezu allen Bereichen ausweiten wollen. Dank der strategischen Partnerschaft mit Viessmann werden wir gemeinsam unser Geschäft signifikant expandieren", freut sich Christian Holzinger, geschäftsführender Gesellschafter aqotec. Mit vereinten Kräften könne man das gemeinsames Ziel einer regenerativen Wärmeversorgung zukünftig noch besser erreichen, ergänzt Christian Plainer, geschäftsführender Gesellschafter aqotec. Der Vollzug des Erwerbs der Geschäftsanteile steht unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die österreichische Bundeswettbewerbsbehörde.