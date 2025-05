Der zweite Durchgang der VIZ Infodays kurz nach der ISH ist vorbei, das Fazit Verbands der Installations-Zulieferindustrie (VIZ) positiv. In einer Zeit, in der Informationen in Hülle und Fülle verfügbar sind, hat der Verband 2025 ein klares Zeichen: Qualität vor Quantität. Die diesjährige Roadshow richtete sich gezielt an Entscheidungsträger*innen und bot ihnen die Möglichkeit, sich in einem exklusiven Rahmen über die neuesten Trends und Entwicklungen zu informieren.

„In der heutigen Informationsflut ist es entscheidend, die richtigen Informationen zur richtigen Zeit zu erhalten. Unsere Infodays boten eine Plattform, auf der Qualität und Relevanz im Vordergrund standen“, erklärt Alexander Sollböck, Obmann des VIZ. Dass das gelungen sei, zeige auch die Besucheranalyse: Mehr als 80 Prozent der Besucher*innen waren Entscheidungsträger*innen – Geschäftsführer*innen von Planungs-, Installations- und Handelsbetrieben und Bauträgern. Die hohe Zahl an Planer*innen und Energieversorgern sei darüber hinaus erfreulich gewesen, während die Zahl der besuchenden Installateur*innen gegenüber der ersten VIZ Infodays 2023 gleich geblieben sei und damit hinter den Erwartungen lag.

>>> „Es wird auch in Zukunft kein ChatGPT eine Druckhaltungsanlage installieren können"

Insbesondere Inhalt der Fachvorträge habe die Besucher*innen postiv überrascht, die Folien wurden immer wieder angefordert. Die Vortragenden standen auch im Anschluss für persönliche Fragen und Anliegen zur Verfügung. Genau diese persönliche Atmosphäre der VIZ Infodays habe diese Veranstaltung ausgezeichnet, so der Verband. „Kein anonymer Messetrubel, sondern direkter Kontakt mit Entscheidern. Für uns war es wertvoll, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die täglich mit unseren Produkten arbeiten", so Alexander Sollböck, in seinem Abschlussstatement.

>> Immer up to date mit Meinungen und News aus der Branche sein? Abonnieren Sie unsere Newsletter: Ob wöchentliche Übersicht, Planer*innen-Newsletter oder Sanitär-Trendletter – mit uns bleiben Sie informiert! Hier geht’s zur Anmeldung!