Der VIZ war am Anfang darauf ausgerichtet, die Qualität der Lieferung an das Fachhandwerk vor allem in der Hinterwandindustrie sicherzustellen und entsprechende Rahmenbedingungen zu verbessern. Ist das heute noch genauso relevant, oder versteht sich Produktqualität mittlerweile von selber?



Sollböck: Gerade in Zeiten wie diesen, wo jede Investition wohlüberlegt wird, schauen die Leute besonders auf Qualität. Zwar gibt es kaum mehr wirklich schlechte Produkte mit EU-Zulassung, und auch die Großhändler lassen ihre Eigenmarken bei Qualitätsherstellern produzieren. Aber Marken sind zunehmend überlebenswichtig, sie liefern von Anfang an eine Qualitätsgarantie. Gerade in der Installationstechnik geht es darum, Schäden zu vermeiden, denn diese können rasch sehr groß werden.



Kersten Viehmann: Ich möchte auch betonen, dass im VIZ ausschließlich namhafte Markenunternehmen vertreten sind. Andere wollen wir gar nicht, also keine Billigprodukte, keine No-name-Marken aus Fernost – der VIZ vertritt die Markenindustrie.



Im „Antrittsinterview“ letzten April hast Du gemeint, dass man mehr in Richtung ganzheitlicher Lösungen denken müsse statt an einzelne Produkte. Wie lässt sich das im VIZ abbilden?



Sollböck: Aktuelle Beispiele sind die VIZ Ingenieure und die VIZ Infodays: Wir bilden Netzwerke und Plattformen. Wir wissen, dass Gebäudetechnik-Planer*innen gerne dorthin gehen, wo sie Lösungen für mehrere Gewerke auf einmal besprechen können, anstatt einzeln mit mehreren Herstellern zu reden, bis sie alle Informationen beisammen haben. Wir als VIZ bieten ihnen diese Möglichkeit mit unseren Netzwerk-Events.