Der VIZ – ein Netzwerk von gleichgesinnten Industriefirmen – hat es sich zum Ziel gesetzt, die HKLS-Branche beim Fachkräfte-Mangel zu unterstützen. Erst kürzlich gründete der Verband in Tirol dafür die Arbeitsgruppe „VIZ Ingenieure“, die ein regionaler Zusammenschluss von Planern, Installateuren, Schulen und Industriefirmen ist.



Mit den Techniktagen am 20. und 21. Oktober 2023 in der HTL Jenbach wird ein erster Meilenstein dieser Mission erreicht. Unter dem Motto „Wir retten das Klima durch zukunftsorientierte Ausbildung und innovative Berufe“, lädt der VIZ alle Tiroler Schulen ein, sich ein Bild der HKLS-Berufe und Betriebe zu machen.



