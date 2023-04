Die Tiroler Ausgabe der VIZ Info Days in Hall bot nicht nur Fachvorträgen und Ausstellern eine Bühne, sondern auch einem neuen Bündnis: Mit den VIZ Ingenieuren feierte eine neue gewerkeübergreifende Initiative gegen den Fachkräftemangel ihre Geburtsstunde. „Das ist eine Initiative, mit der Fachkräfte mehr in die Branche bringen und halten wollen", umreißt Kersten Viehmann, Geschäftsführer des VIZ, die Zielsetzung.



Tirol geht als Projektregion voran – dort wollen die VIZ Ingenieure regional die Ausbildung, Unterstützung und Gewinnung von Fachkräften, Lehrlingen aber auch die Weiterbildung der Lehrpersonen, sowohl in der HTL als auch in der Berufsschule fördern und verbessern. In weiterer Folge soll die Initiative in ganz Österreich regional ausgerollt werden, in der Steiermark gibt es bereits konkrete Partner.