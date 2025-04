Weniger Fokus auf das einzelne Produkt und mehr auf den Service, so könnte man die berufliche Neuausrichtung von Ex-Dornbracht-CEO Stefan Gesing (47) beschreiben. Ab Februar ist er CEO der Swash Group, E-Commerce-Händler für Bad- und Sanitärprodukte in der DACH-Region. Zusammen mit Stefan Beyler (CTO) und Dirk Müller (CFO) bildet er die Geschäftsführung der Gruppe. Gesing folgt auf Hans Dohrmann, der das Unternehmen seit 2022 geführt hat. Dohrmann wechselt in den Beirat und bleibt der Swash Group als strategischer Berater erhalten.

Gesing bringt umfassende Erfahrung in der Sanitärbranche mit, darunter als CFO von Grohe sowie als CEO und Gesellschafter von Dornbracht. Er gilt als Manager mit einer klaren Kund*innen- und Serviceorientierung, viel Erfahrung im Umsetzen von operativer Exzellenz sowie einer Leidenschaft für die Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen. „Mit Stefan Gesing haben wir einen erfahrenen Manager gefunden, der bewiesen hat, dass er Wachstumspläne konsequent umsetzen kann“, kommentiert Christian Mangstl, Beiratsvorsitzender der Swash Group, die Personalie.

