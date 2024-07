CEO Stefan Gesing verlässt Dornbracht mit 8. Juli 2024 in gegenseitigem Einvernehmen, wie das Unternehmen in einer Aussendung bekannt gab. Gesing hatte die Führung beim Iserlohner Armaturenhersteller im September 2020 übernommen. Ausschlaggebend war damals der Verkauf an den strategischen Investor und heutigen Mehrheitseigner, die TRM Beteiligungsgesellschaft aus Dortmund. Hinter der TRM steht bekanntlich die Unternehmerfamilie Knauf. Stefan Gesing hat sich in der Branche unter anderem auch dadurch einen Namen gemacht, dass er den Vorsitz der VDMA-Fachabteilung für Gebäudearmaturen übernommen hat. In seine Amtszeit fiel auch die Trennung von der insolventen Tochter Alape.

"Unter der Führung von Stefan Gesing hat das Unternehmen in den vergangenen vier Jahren ein umfassendes Transformationsprogramm durchlaufen und damit seine Wettbewerbsfähigkeit im globalen Markt nachhaltig ausgebaut", so der Wortlaut der Erklärung von Dornbracht.

"Wir danken Stefan Gesing für seinen wertvollen Beitrag zur Unternehmensentwicklung und sein großes persönliches Engagement in den letzten vier Jahren. Mit ihm an der Spitze konnten wir das Unternehmen gemeinsam mit dem Team wieder auf die Erfolgsspur führen. Für die Zukunft wünschen wir ihm alles Gute", sagt Aufsichtsratsvorsitzender Matthias Dornbracht zu der aufsehenerregenden Personalie.