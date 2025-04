Auch zur Übernahme von Wallner & Neubert äußerte sich der Schmidt's-Chef: „Wallner & Neubert bleibt als eigenständiges Unternehmen und bekannte Marke erhalten und übernimmt innerhalb der Gruppe eine führende Rolle im Bereich Tiefbau", erklärt Albert Trebo, Geschäftsführer von Schmidt's die Pläne nach der Übernahme. Zudem biete die geografische Erweiterung des Vertriebsnetzes Kund*innen schnellere Lieferzeiten und effizientere Prozesse.

Mit vier Standorten in Mödling, Feldkirchen bei Graz, Regau und Stams und rund 100 Mitarbeitenden und zuletzt rund 45 Millionen Euro Umsatzerlösen ist Wallner & Neubert eine etablierte Größe in Österreich. Schmidt's ist, inklusive der Übernahme von Weyland Steier, mit 16 Standorten und rund 500 Mitarbeitenden am österreichischen Markt vertreten – darunter die Spezialstandorte für Wasser- und Umwelttechnik in Bürs, Hall in Tirol und Klagenfurt – verstärkt mit dieser Übernahme seine Präsenz und Marktstellung erheblich.

Auch Gerhard Zack, Geschäftsführer von Wallner & Neubert, sieht in dieser Partnerschaft eine große Chance: „Dadurch sind wir österreichweit noch näher an unseren Kunden und können flexibel auf ihre Bedürfnisse reagieren."