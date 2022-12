Personal-Managerin Sissy Sonnleitner (38) verantwortet neuerdings die Position als HR Director Austria bei Wienerberger und Pipelife. In dieser neuen Führungsposition hat die gebürtige Kärntnerin die Leitung der kompletten Personalabteilung sowie -management der Tochterunternehmen der Wienerberger AG inne.



Sonnleitner blickt bereits auf eine langjährige Karriere im Personalwesen zurück. So arbeitete sie zuletzt als Country Human Resources Manager beim Handelsbetrieb Action Retail Austria. Neben der Leitung der Personalabteilung war sie Mitglied des internationalen HR-Management-Teams und trug die Verantwortung für alle strategischen sowie operativen Personalthemen. Davor war sie unter anderem bei der Hotel Meliá Vienna/Sol Meliá Deutschland GmbH als „Director of Human Resources“ tätig. Sonnleitner hat ein Diplomstudium der Wirtschaftswissenschaften im Bereich Wirtschaft und Recht mit der Spezialisierung Public Management abgeschlossen.



