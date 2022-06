Wienerberger baut Geschäftsbereich Piping Solutions weiter aus

Die Wienerberger Gruppe hat bekanntgegeben, dass eine Vereinbarung zum Erwerb von Vargon, eines kroatischen Lösungsanbieters für Rohrsysteme, unterzeichnet wurde. Mit diesem Schritt will Wienerberger die eigene Marktposition im Geschäftsbereich Piping Solutions in den südosteuropäischen Märkten stärken. Vargon stellt Inhouse-Lösungen für Wasseranwendungen sowie Abflusssysteme in Kroatien her. Das Familienunternehmen mit Produktionsstandort in der Nähe von Rijeka erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Umsatz von 24,4 Mio. Euro.

Wienerberger sieht im Unternehmensverbund mit Pipelife signifikantes Wachstumspotenzial für Vargon, informiert die Gruppe in einer Aussendung. Für den zukünftigen Wachstumspfad möchte man sich insbesondere auf das Inhouse-Segment konzentrieren. Die Akquisition erweitert das Produktportfolio von Wienerberger im Inhouse-Segment sowie im Bereich der Infrastruktur.