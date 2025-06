Innerhalb der FrauenthalGruppe macht die Sparte Automotive rund ein Viertel des Gesamtumsatzes aus. 75 Prozent des Umsatzes stammen aus der Division Handel mit den Großhandelsmarken ÖAG, SHT, Kontinentale sowie elektromaterial.at. Doch die Zeiten sind für die Automobilindustrie nochmal merklich schwieriger als für den Sanitär- und Heizungsgroßhandel: Laut Jahresbilanz fiel der Umsatz im Bereich Automotive 2024 um 11,9 Prozent, während der deutlich größeren Handels-Bereich mit -4,6 Prozent weniger tief in den roten Zahlen landete.

>>> Bilanz Frauenthal 2024: Negatives Jahresergebnis

Wohl nicht zuletzt aus diesem Grund "bewertet die Frauenthal Gruppe die zukünftige strategische Ausrichtung seiner Automotive-Division derzeit neu", wie am 10. Juni 2025 bekannt wurde. Ziel sei es, so der genaue Wortlaut der Veröffentlichung gemäß Insiderinformation, festzustellen "ob ein alternativer strategischer Eigentümer besser geeignet wäre, die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen in der Automotive-Sparte besser zu bewältigen und gleichzeitig die langfristigen Potenziale dieses Geschäftsbereichs konsequent zu realisieren."

Zur Unterstützung dieses Prozesses hat die Frauenthal Gruppe bereits ein Beratungsunternehmen mandatiert. Davon nicht betroffen ist die Sparte Großhandel, im Gegenteil: Hier laufen die Vorbereitungen auf die Frauenthal Expo im Jänner 2026 auf vollen Touren.