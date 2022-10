Ariston ist eine internationale Unternehmensgruppe mit einem Umsatz von rund 2 Mrd. Euro und 8.000 Mitarbeitenden (Stand: Ende 2021). Sie ist direkt in 43 Ländern und insgesamt in über 150 Länder vertreten und bietet Lösungen in den Bereichen Warmwasserbereitung und Wärmeerzeugung an.

Centrotec Climate Systems, eine der fünf Divisionen von Centrotec, verzeichnete 2021 einen Nettoumsatz von 599 Mio. Euro. Die Transaktion soll den Ausbau der industriellen Geschäftstätigkeit der Centrotec beschleunigen, wobei der Fokus auf energieeffiziente Bauprodukte, Medizintechnik und technische Kunststoffe bestehen bleibt.