Gut angenommen wurden die beiden neuen Highlights im Rahmenprogramm: Einerseits das neext Future Forum, in dem Besucher*innen verschiedene Paneldiskussionen und Workshops zum Thema Brandschutz in einer zunehmend urbanen und vernetzten Welt verfolgen konnten. Andererseits das neue Seminar zum Thema „Gefahrstoffe im Arbeitsumfeld sicher handhaben“ von asecos, welches Wissensvermittlung mit Live-Experimenten und Tipps aus der Praxis kombinierte.

Nach der Premiere auf der FeuerTrutz 2023 wurde auch das Forum by asecos academy in diesem Jahr fortgesetzt. Neben dem Live-Experimentalvortrag zählten unter anderem Themen wie Umgang mit Lithium-Ionen-Batterien, fluorhaltige und fluorfreie Schaummittel, Brandschutz in Lüftungsanlagen oder Brandschutz durch Feuerverzinken zu den Highlights. Der Gemeinschaftsstand startups@FeuerTrutz konnte 2024 von vier auf 15 Aussteller wachsen, auch das FeuerTrutz After-Work am ersten Messeabend war ausgebucht.



Im begleitenden Brandschutzkongress wurden heiße Eisen im vorbeugenden Brandschutz angepackt: Was tut sich in den Bauvorschriften? Welche Risiken folgen aus den auf Dächern installierten PV-Anlagen? Wie baut man sicher und rechtskonform mit Holz auch in Gebäudeklasse 5? Welchen Beitrag kann der vorbeugende Brandschutz zu einem nachhaltigeren Bauwesen leisten? Rund 40 Expert*innen teilten ihr Fachwissen und diskutierten mit den Teilnehmenden.