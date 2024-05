Auf welche Highlights können sich Besucher*innen der FeuerTrutz dieses Jahr besonders freuen?



Dittrich: Das Rahmenprogramm bietet wieder eine bunte Mischung aus fachlichem Input zu heiß diskutierten Themen sowie spannende Erlebnisse. Zu den Highlights zählt das Forum by asecos academy, das an beiden Messevormittagen Fachwissen zu Themen wie Gefährdungsbeurteilung, Kennzeichnung, Handling, Lagerung, Entsorgung oder Lithium-Ionen vermittelt. Die Nachmittage stehen wie gewohnt Ausstellern für ihre Fachvorträge zur Verfügung. Mit großem Zuspruch rechnen wir beim ELEBNIS Brandschutz, den spannenden Brandschutz-Vorführungen auf der Outdoor-Aktionsfläche und Indoor auf einzelnen Messeständen. Weitere Highlights, auf die sich Besucher*innen freuen können, sind: Das "Forum Digitalisierung praktisch gestalten", der Gemeinschaftsstand startups@FeuerTrutz, der Treffpunkt Bildung & Karriere sowie der FeuerTrutz Brandschutzkongress.



Warum sollten Fachleute die FeuerTrutz keineswegs auslassen?



Dittrich: Die FeuerTrutz 2024 wird für die Brandschutzbranche wieder der wichtigste internationale Treffpunkt sein, um sich als Unternehmen oder Fachkraft gut für die Zukunft aufzustellen und am Zahn der Zeit zu bleiben. Sie bietet einen unvergleichlichen Überblick über alle Trends und Neuheiten im baulichen, anlagentechnischen und betrieblichen Brandschutz an einem zentralen Ort.



Und wie hebt sich die FeuerTrutz von anderen internationalen Brandschutzveranstaltungen ab?



Dittrich: Im Vergleich zu anderen Veranstaltungen unterscheidet sich die FeuerTrutz durch Ihre Kombination aus Fachmesse und Kongress, die sich speziell auf bauliche, anlagentechnische sowie organisatorische Brandschutzlösungen fokussiert. Durch die Kooperation zwischen der NürnbergMesse, die die Fachmesse ausrichtet, und unserem Partner RM Rudolf Müller Medien, der den Kongress leitet, wird eine Synergie geschaffen, die den Teilnehmer*innen einen tiefgehenden Einblick in die Branchenthemen und Trends ermöglicht. So können Teilnehmer*innen die neuesten Lösungen und Produkte zur Brandverhütung und Brandeindämmung nicht nur sehen, sondern auch in interaktiven Formaten diskutieren und erlernen.