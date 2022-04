Badtrends mit Villeroy & Boch

Inspiration und den richtigen Ton für jedes Badezimmer bieten die bunten Artis Aufsatzwaschtische in den vier Formen rund, oval, quadratisch und rechteckig. Mit Indian Summer, Sage Green, Rust und Bordeaux erobern satte Farben den Waschplatz und schenken dem Bad Persönlichkeit und Atmosphäre. Nicht nur praktischen Stauraum, sondern auch dimmbare Beleuchtung bietet der hochwertige Waschtisch-Unterschrank Collaro, der im Villeroy & Boch Badmöbelwerk Mondsee/Oberösterreich hergestellt wird.



In Sachen Licht, Design und Stauraum im Bad überzeugt der Spiegelschrank My View Now. Das rund um den Spiegelschrank verlaufende, austauschbare LED-Lichtband kann via Sensorschalter stufenlos sowohl in der Helligkeit als auch von Tageslichtweiß auf Warmweiß gedimmt werden. Hygiene und Design verbindet das Dusch-WC ViClean-I 100: Da die gesamte Technik nicht im Sitz, sondern in der Keramik integriert ist, lässt es sich optisch von einem herkömmlichen WC kaum unterscheiden. Für den Objektbereich bietet die Kollektion Newo Planungs- und Gestaltungsspielraum.





Halle 21, Stand C420

Digitaler Messestand