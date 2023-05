Für diesen Badtrend hat Laufen mit dem Relaunch der Kollektion ILBAGNOALESSI eine Reihe neuer Badmöbel kreiert. Holzvarianten und warme Erdtöne sorgen für raffinierte Farbeffekte: Vielfältige Kombinationen ermöglichen Möbel in den Oberflächen Terracotta, Perlbeige, Dunkelbraun oder in Echtholzoberflächen in Kombination mit Steinoberflächen. Insgesamt umfasst die Farbpalette der Möbel 30 Farbtöne. Produziert werden die Möbel in Norditalien aus mitteleuropäischem Holz.



Das Laufen Möbelset LANI - entworfen vom französischen Designer Toan Nguyen - erfüllt mit seinem schlanken, geradlinigen Design, dem Stauraumangebot und der qualitativen Verarbeitung die Ansprüche an ein stets aufgeräumtes Bad. Die Möbel lassen sich mit verschiedenen Badkollektionen von Laufen kombinieren.