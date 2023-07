Die Nutzung von Farbe spielt eine wichtige Rolle im Konzept, auch wenn Barber Osgerby sich bei deren Einsatz nicht an aktuellen Trends orientieren. „Die Tendenz geht oft dahin – insbesondere im Moment – eine Wand in einer Farbe zu streichen, eine andere Wand in einer anderen Farbe zu belassen und an einer weiteren Wand ein großes Bild anzubringen“, stellt Osgerby fest. In einem kompakten Raum funktioniere das aber nicht wirklich.



Als Alternative entschieden sich die Designer für ein monochromes Grün, das sie mit Fliesen aus ihrer Primavera Kollektion für Mutina umsetzten. Der sanfte Ton der Fliesen erfüllt mehrere Funktionen: „In der Farbtheorie ist Grün eindeutig die entspannendste Farbe“, so Osgerby. Sie sei ein Verweis auf die Natur. Gleichzeitig eröffne die Farbe auch die Möglichkeit, eine durchgängige Farbpalette zu verwenden, die den gesamten Raum bestimmt.



Das Grün der Fliesen bildet einen visuellen Kontrast zur neuen, mattweißen Oberfläche der Axor One Armaturen und Axor Universal Circular Accessories. Ausgewählte Produkte sind außerdem über den Axor Signature Service in einer Reihe von zusätzlichen Oberflächen erhältlich, allesamt kuratiert von Barber Osgerby. „Für uns repräsentiert Mattweiß Reinheit, Schlichtheit und Gelassenheit", erklärt er.