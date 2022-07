Die in Paris ansässige Innenarchitektin Sarah Poniatowski, Gründerin von Maison Sarah Lavoine, ist international bekannt für Projekte, die sich durch einen überraschenden Mix von Stilen, Farben und Materialien auszeichnen. Im Rahmen des Axor Projektes "Distinctive", entwarf Poniatowski ein Badkonzept, dass diese Mischung verdeutlicht. Das Bad in einem Ferienhaus am Meer hat eine idyllische, fast nostalgische Anmutung. „Ich habe eine tiefe Verbundenheit mit dem Südwesten Frankreichs“, so die Designerin. „Die Region ist so authentisch, überall gibt es Natur. Von dort stammt die Inspiration. Das Ziel war es, die Umgebung mit einem Indoor-Outdoor-Bad zu betonen und einen wohltuenden Raum mit dem Gefühl von Sommerurlaub zu schaffen."