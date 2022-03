Axor One jetzt in Farbe

In Zusammenarbeit mit dem britischen Designer-Duo Edward Barber und Jay Osgerby erweitert Axor die im letzten Jahr lancierte Axor One Badezimmer-Kollektion um eine Palette farbiger Armaturen, die von natürlichen Wechselwirkungen zwischen Licht, Farbe und Wasser inspiriert sind.



„Edward und Jay haben diese Farben für uns kuratiert, um bestimmte Aspekte des Wassers in Verbindung mit der Erde und dem Himmel hervorzurufen. Die Palette basiert auf der Beobachtung der Designer, dass Farben oft an Lebendigkeit und Intensität gewinnen, wenn sie durch Wasser gesehen werden", erklärt Anke Sohn, Head of Global Brand Marketing Axor. Die Erweiterung umfasst sechs Farbvarianten, die über dem Axor Signature Service erhältlich sind.