Jung, umweltbewusst und modern stellt sich das Architektur Start-up Vagabundo auf. Das 2020 gegründete Unternehmen will mit Tiny Houses nachhaltigen Wohnraum mit langer Lebensdauer schaffen. In den Bädern der Tiny Houses werden dafür der Kaldewei Waschtisch Miena und die bodenebene Kaldewei Duschfläche Superplan Zero aus der Feder von Designer Werner Aisslinger eingebaut.



Was brauchen wir wirklich – zum Leben und zum Wohnen? Für die vagabundo-Gründer Luca Knipp, Michael Leitner und Andreas Müllner ist die Antwort auf diese Frage ihr mobiles Tiny House. Die jungen Unternehmer wollen das Wohnen auf kleinem Raum neu definieren: Weniger Platz für mehr Freiheit. Maximaler Wohnraum auf zwei Etagen bei minimalem ökologischem Fußabdruck. Das ergänzt sich mit dem Design- und Nachhaltigkeitsanspruch von Kaldewei und zu den Materialvorteilen kreislauffähiger Stahl-Emaille.