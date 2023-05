Mit Kingsize-Betten bieten die Zimmer entspannte Rückzugsorte. Als Übernachtungshighlight gelten die Junior Suiten, die durch große Fensterfronten einen Ausblick auf die Stadt und dem umliegenden Naturschutzgebiet „Bossche Broek“ eröffnen.



>> Lesen Sie auch: Upgrade für das The Leo Grand

Passend zu den Räumlichkeiten sind die Badezimmer komplett mit Sanitärkeramik von Duravit ausgestattet. So fügen sich WCs der Serie Architec, Aufsatzbecken von Foster sowie Armaturen und Brausen der C.1-Serie in den Bädern in das Ambiente ein. Insbesondere die C.1 Armatur und das ovale Foster-Aufsatzbecken mit seinen Rundungen ergeben in Kombination mit den geometrischen Badmöbeln ein kontrastreiches Gesamtbild.