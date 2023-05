Über den Charme und die Anziehungskraft der österreichischen Bundeshauptstadt auf Reisende aus aller Welt bedarf es keiner Diskussionen. Verlässt man den Dom zu St. Stephan in Wien durch dessen Haupteingang, steht man praktisch vor den Pforten von The Leo Grand. Bis vor wenigen Jahren ein einfach gehaltener Mietwohnungsbau, ist das historische Gebäude im Herzen Wiens heute ein extravagantes Hotel.

Namensgeber ist niemand geringerer als Leopold I., Kaiser von Österreich von 1640 bis 1705. Er blickt von den Tapeten auf die Gäste und auf die Extravaganz im Hotel, die barocke und gegenwärtige Stilelemente mal vermengt, mal sich gegenüberstellt. Im Hotel wurde der Anspruch, eine „Mischung aus edler Großzügigkeit und künstlerischer Kreativität” mit zeitgenössischem Luxus zu verbinden, konsequent umgesetzt.

Das The Leo Grand ist ein Prunkstück im Portfolio der österreichischen Lenikus Hotel- und Gastronomiebetriebs GmbH, deren Eigentümer nebst Hotels und weiteren Immobilien auch ein Weingut und eine Kunstsammlung betreiben. Schon seit längerem arbeitet das Unternehmen mit Sitz in Wien im Sanitärbereich mit Geberit zusammen. Zum ersten Mal hat es aber AquaClean Dusch-WCs in einem ihrer Hotels installiert.

>> Tipp: Noch nicht genug Design- und Badezimmerinspiration? Folgen Sie unseren Badelieblingen auf Instagram und bleiben Sie auch mit unserem Sanitär-Newsletter up to date!



Peter Ernst, Verkaufsleiter Design und Ausstellung der Geberit Vertriebsgesellschaft Österreich, ist überzeugt, dass diese den Ansprüchen des Hotels gerecht werden. 76 AquaClean Sela Dusch-WCs verkaufte sein Team dem Hotel The Leo Grand – eins für jedes Zimmer. „Das ist nicht selbstverständlich“, sagt er. „Oftmals investieren Hotels nur für höherklassige Zimmer in Dusch-WCs.“ Doch sein Team überzeugte die Bauherrschaft mit dem Argument, Gäste könnten es als Downgrade empfinden, wenn sie sich bei mehrfachen Besuchen zuweilen in Zimmern ohne Dusch-WC wiederfänden.