Laufen baut das Projektgeschäft in Österreich weiter aus und besetzt die Projektleitung für Kärnten, die Steiermark und das Burgenland mit Stefan Wener-Hieger, der seit vielen Jahren als Gebietsleiter im Vertrieb für Laufen in der Steiermark und im südlichen Burgenland tätig ist. In dieser neu geschaffenen Position wird der Vertriebsprofi verstärkt Projekte mit Planer*innen, Architekt*innen und Bauträger*innen betreuen. Sein Nachfolger als Gebietsleiter ist Jürgen Auer.



Christian Schäfer, Vorstand Laufen Austria, sieht in Wener-Hieger die „Idealbesetzung" für den weiteren Ausbau des Projektgeschäfts in Österreich. „Als langjähriger Laufen Gebietsleiter im Vertrieb kennt er die Branche und die Produkte wie kein anderer. Er hat ein ausgeprägtes Gespür für machbare Projekte und versteht es mit unserer Zielgruppe auf Augenhöhe zu kommunizieren", betont Schäfer.