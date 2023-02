Eurosolar, die Europäische Vereinigung für Erneuerbare Energien, hat den Bildungscampus Aspern Seestadt mit dem Europäischen Solarpreis 2021 ausgezeichnet. Ausschlaggebend für die Entscheidung der internationalen Jury war die Integration von Material, Effizienz und erneuerbaren Energien in der Bildungseinrichtung. Die Verleihung des Preises fand am 2. Dezember 2021 in Amsterdam statt.