Produziert wird die Sendungsreihe „G’Scheitholz!“ in Zusammenarbeit mit der Schüller&Heise Werbeagentur in den Cosmix Studios in Wien. „Der Podcast ist als klassisches Interview-Format konzipiert und gibt Praxisexpertise, wissenschaftlicher Evidenz und dem Erfindergeist der in der Bioenergiebranche handelnden Protagonisten eine zeitgemäße Bühne“, so Matthias Heise, Geschäftsführer der Schüller&Heise Werbeagentur. Der Podcast ist ab sofort auf gängigen Plattformen wie Spotify, Google Podcasts, Apple Music, Podimo, Amazon Music und deezer sowie auf der Website von Wärme aus Holz zu finden. In einer ersten Phase sind zwölf Sendungen geplant.