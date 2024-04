Die H2-Erzeugungsanlage ist die erste ihrer Art und Größenordnung, mit der direkt in Wien grüner Wasserstoff aus Ökostrom erzeugt wird. „Grüner Wasserstoff hat viele Anwendungsfelder: Neben der Mobilität können wir den vielversprechenden Energieträger auch im Industriebereich oder in der Energieerzeugung und -speicherung einsetzen“, ist Wien Energie-Geschäftsführer Karl Gruber überzeugt.

Die Investitionskosten in das Projekt betragen rund 10 Mio. Euro. Mit der täglich erzeugten Menge an grünem Wasserstoff können umgerechnet bis zu 60 Wasserstoff-Busse oder -LKWs betankt werden. Direkt neben der H 2 -Erzeugungsanlage nimmt Wien Energie auch eine weitere H 2 -Tankstelle für Busse und LKWs in Betrieb. Verkehrs- und Logistikunternehmen können den grünen Wiener Wasserstoff mit 350 oder 700 bar direkt vor Ort oder bei der zweiten H 2 -Tankstelle in Wien-Leopoldau tanken. Industriepartner können ebenfalls Wasserstoff von Wien Energie beziehen. Dazu ist neben der H 2 -Tankstelle ein eigener Bereich für die Abholung mit Trailern eingerichtet. Die Einspeisung von Wasserstoff in das Wiener Gasnetz ist in Vorbereitung.