Zum neuen Paket äußerte sich auch die heimische Gaswirtschaft. Der Fachverband Gas Wärme etwa begrüßt das EU-Dekarbonisierungspaket. Michael Mock, Geschäftsführer des Fachverbands Gas Wärme sieht den Bedarf „die Gasinfrastruktur rasch auf die zunehmenden Mengen an Grünem Gas und Wasserstoff auszurichten und die notwendigen Incentives zu setzen“. Man brauche keine Diskussion über Gasanwendungsverbote, sondern Planungssicherheit für Investitionen und zur Adaptierung der Gasinfrastruktur, so Mock weiter. Er ersucht die österreichische Energieministerin Leonore Gewessler, „endlich Maßnahmen zur Forcierung von Grünem Gas und Wasserstoff in Österreich zu setzen". Gefragt sei jetzt rasches Handeln, um das Ziel von fünf Terawattstunden Grünes Gas im Gasnetz bis 2030 zu erreichen.

Nicht ganz so positiv sieht Gas Connect Austria das Dekarbonisierungspaket: Unbundling-Vorschriften - das sind gesetzliche Forderung nach einer Trennung von Netz und Vertrieb bei Energieversorgungsunternehmen - würden bestehende Fernleitungsnetzbetreiber vom Wasserstofftransportgeschäft ausschließen und so den kostengünstigen Umbau existierender Infrastruktur erschweren. Synergien, wie sie bei einer Transformation des existierenden Leitungssystems hin zu einem zukünftigen Wasserstoffnetz möglich sind, würden damit im Ansatz vernichtet, heißt es in einer Aussendung des Unternehmens. „Gerade im Lichte eines künftigen integrierten Energiesystems verorten wir daher noch Änderungsbedarf, um Synergien optimal zu nutzen und die Regulierung einfach und klar zu gestalten. Wir hoffen, dass die EU hier noch nachbessert, schließlich soll Mehraufwand, auch im Sinne künftiger Wasserstoffkunden, vermieden werden – die Uhr tickt, wir müssen für die Energiewende schnell handeln und alle Potentiale nutzen“, schließt GCA Geschäftsführer Harald Stindl.