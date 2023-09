Stefan Ortner betont, dass es sich nicht um irgendeine Wärmepumpe handelt: "Für uns war dabei von Anfang an sonnenklar, dass wir nur eine wirklich ökologische Lösung mit Pioniergeist auf den Markt bringen wollen. Das ist unser Anspruch und darauf sind wir wirklich stolz!" Die Einzigartigkeit von GreenFOX, so Ortner, liegt vor allem in der intelligenten Regelung. Die vollmodulierende Wärmepumpe erkennt CO2- & Strompreisdaten automatisch, wann Strom günstig ist und wie grün der jeweilige Strommix ist. Die Regelung optimiert danach jeweils den Verbrauch. Dass sei eine Weltneuheit und überhaupt erstmals in einer Wärmepumpe eingebaut, betont Ortner. Die regelungstechnische Eigenentwicklung ist auch zum Patent angemeldet, um den "Technologievorsprung vor allem gegen Mitbewerber aus Fernost abzusichern", so ÖkoFEN in einer Aussendung. Ob die Wärmepumpe jeweils die günstigste oder die ökologischste Variante wählt, kann der Nutzer selbst bestimmen. Selbst Abstufungen dazwischen sind möglich.

