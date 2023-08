In Deutschland sinken die Förderanträge für Wärmepumpen, während die Wärmepumpe in Österreich ein starkes erstes Halbjahr hinlegte. Um 42 Prozent konnte der Absatz gegenüber dem ersten Halbjahr 2022 gesteigert werden, wie der Verband Wärmepumpe Austria informiert. Dort zeigt man sich jedoch skeptisch, was die weitere Entwicklung des Marktes betrifft – steht Österreich ein ähnlicher Nachfrageeinbruch wie Deutschland bevor?



Wärmepumpe Austria führt die positiven Zahlen des ersten Halbjahrs auf „Nachholeffekte" aus dem Jahr 2022, einen höheren Marktanteil beim Heizungstausch und der „deutlich besseren" Verfügbarkeit zurück. „Die Aufträge aus 2022 wurden größtenteils abgearbeitet und die Verfügbarkeit von Wärmepumpen hat sich deutlich verbessert. Die Nachfrage und der Ausblick sind jedoch getrübt", ordnet Verbandspräsident Richard Freimüller die Marktentwicklung ein.