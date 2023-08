Wie viele Mitarbeitende stehen für die Montage zur Verfügung?

Josic: Derzeit sind 11 Personen unseres Teams, das gesamt aktuell 27 und bis zum Ende des Jahres über 30 Mitarbeitende umfasst, mit PV beschäftigt.

Haas: Es ist sehr schwierig, Leute für unsere Montageteams zu finden, am einfachsten ist es im Osten, je weiter westlich wir in Österreich gehen, desto schwieriger wird es. Das Bottle-Neck ist aber nicht die Montage, sie ist ja das Tüpfelchen auf dem i. Die meisten Installateur*innen sind sehr gut vernetzt und arbeiten mit Elektriker*innen in ihrer Region zusammen.



Sie haben erwähnt, dass Sie bei der Installation mit Kooperationspartnern zusammenarbeiten?



Josic: Wir haben hauseigene Elektriker*innen für die Verkabelung; für Anschluss und Inbetriebnahme arbeiten wir mit Kooperationspartnern vor Ort. Auch hier wachsen wir mit unseren Partnern stetig! Unsere eigene Leistung geht bis Dacheintritt bzw. bis zum Wechselrichter, dann übergeben wir an unseren Kooperationspartner oder die von unseren Kund*innen benannte Fachkraft.

Haas: Angedacht ist auch, diesen letzten Schritt zu uns als weitere Option ins Haus zu holen. Wir schaffen dafür gerade die Strukturen und haben mit Markus Glaubenkranz einen eigenen PV-Projektleiter engagiert, der in Abstimmung mit Matej unsere Kund*innen betreut. Wir freuen uns sehr, dass das Thema PV in der HKLS so stark angekommen ist und werden weiter stark investieren.