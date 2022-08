Sprechen wir gleich über die Logistik, die ursprüngliche Kernkompetenz des Großhandels. Die ist in Österreich bisher schon extrem weit entwickelt und sehr kundenorientiert aufgestellt, mit sehr späten Bestellzeiten, Über-Nacht-Sprung, fast Null-Fehler-Quote und so weiter: Was lässt sich daran bitte noch verbessern?

Skrebic: Gute Frage! Unsere Logistik ist bereits jetzt großes Kino, nur um ein Beispiel dafür zu nennen, wir führen heute über 50.000 verschiedene Artikel lagermäßig und liefern die am Vortag bestellte Ware mit rund 220 eigenen LKWs täglich vom Neusiedlersee bis zum Bodensee aus und das sowohl in die Firma als auch auf jede Baustelle im gesamten Bundesgebiet. Wir haben aber seit Juni etwas Neues aus dem „Alles Lösung“ Konzept zu bieten. Was ist das Grundbedürfnis der Kunden in Sachen Logistik? Die benötigte Ware so spät wie möglich bestellen zu können und diese dann so früh wie möglich – am besten noch bevor morgens aufgesperrt wird – zu bekommen. Daher haben wir seit Juni neue Bestellannahmezeiten für Lieferungen am nächsten Werktag: Unsere Kunden können jetzt bis 18.30 Uhr bestellen und bekommen die Ware am nächsten Werktag geliefert! Das ist ein Leistungsversprechen, das in Österreich einzigartig ist, vor allem in Verbindung mit über 50.000 lagermäßig geführten Artikeln. Zusätzlich starten wir im Großraum Oberösterreich ein Pilotprojekt: Hier können Kunden die Ware am Samstag bis 12:00 Uhr über den Onlineshop bestellen und die Artikel bereits am Montag übernehmen. Um das realisieren zu können, machen wir logistische Klimmzüge. Das fordert unserem Prozess viel ab – es betrifft ja nicht ausgewählte Bereiche, sondern alle über 50.000 Lagerprodukte!

Spricht man mit den Leuten aus dem Großhandel, und Sie haben die Diskussionen im Haus sicher auch geführt, dann sind diese hinter vorgehaltener Hand schon mit dem Status-quo nicht glücklich. Der Tenor ist, wir haben unsere Kunden zu sehr verwöhnt, unsere Prozesskosten für späte Bestellmöglichkeit und 3-mal-täglicher Lieferung sind enorm, am liebsten würden wir das sogar zurückschrauben. Und jetzt gehen Sie den gegenteiligen Weg und setzen da sogar noch eins drauf. Warum?



Skrebic: Das ist eine sehr wichtige Diskussion. Mein Zugang dazu ist, dass wir unsere Leistungsfähigkeit „smart“ weiterentwickeln müssen. Dabei unsere und auch die Kundenproduktivität im Auge haben. Ein zweites, drittes, viertes Mal am Tag einen LKW beim Kunden vorbeizuschicken ist nicht smart und wenn man es durchdenkt bzw. zu Ende denkt, hilft es uns beiden nicht. Smart ist es, für Kunden Lösungen zu finden und richtigen Nutzen zu schaffen. So nehmen wir ihm ein Stück die Kosten für die eigene Lagerhaltung ab, stellen unsere Leistungen auf seine Abläufe ein. Kunden können jetzt außerhalb der regulären Öffnungszeiten agieren und müssen nicht am nächsten Tag reagieren. Und nicht zuletzt differenzieren wir uns damit auch von ausschließlich preisorientierten Händlern bzw. Handelsformen.

Auch auf Kundenseite sind nicht alle mit dieser extremen Serviceorientierung des Großhandels glücklich. Da gibt es kritische Stimmen, die sich fragen, warum sie als gut organisierter Betrieb mit vorausschauendem Bestellwesen die hohen Kosten, die der Großhandel für solch logistische Klimmzüge hat, mittragen sollen – diese Lösung komme ja nur den schlechter aufgestellten Betrieben zugute.

Skrebic: 80 Prozent aller Installationsbetriebe haben maximal 10 Mitarbeiter. Auch die Struktur der Elektrofirmen ist ähnlich. Diese Kundengruppe hat andere Anforderungen und benötigt andere Leistungen als beispielsweise ein Anlagenbauer bei Großprojekten. Wir haben Lösungen für beide Bereiche und bieten ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis.