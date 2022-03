Preis für Pellets aktuell auf stabilem Niveau

Im Vorjahr wurden in Österreich 1,6 Millionen Tonnen Pellets produziert. Die 164.000 Haushalte, die derzeit eine Pelletzentralheizung haben, sowie die 57.000 Haushalte, die einen Pelletkaminofen betreiben, haben insgesamt 1,2 Millionen Tonnen Pellets verbraucht - weniger als im Inland produziert wurde. Im heurigen Jahr kommen zu den bestehenden 40 Pelletwerken sieben neue Produktionsstätten hinzu. In den nächsten beiden Jahren sollen weitere Werke entstehen. Christian Rakos schlussfolgert: „Das bedeutet, dass es in Österreich mit Sicherheit auch bei stark steigenden Verkäufen von Pelletheizungen genügend Pellets geben wird.“