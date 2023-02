Dr. Elisabeth Berger, Geschäftsführerin VÖK: Die aktuellen Technologie- und Innovationsverbote sind völlig kontraproduktiv



Die Klimaerwärmung gebietet den Ausstieg aus FOSSILEN Brenn- und Treibstoffen. Da die neuen CO2-freien bzw. -neutralen Energien aufwändiger herzustellen sind und auch nur begrenzt verfügbar sein werden, ist das oberste Gebot die effiziente Verwendung dieser. Ich möchte hier mal klar und deutlich festhalten, dass es KEINE fossilen Heizsysteme gibt – alle bekannten Heizsysteme können mit erneuerbaren Brennstoffen und erneuerbarem Strom betrieben werden – das heißt, wir können die vorhandene Infrastruktur weiter nutzen, müssen die Gebäude nicht abreißen oder komplett aushöhlen. Allerdings müssen alle Geräte durch hocheffiziente Heizysteme ersetzt werden – durch Brennwertgeräte, Wärmepumpen und hocheffiziente Pellets- und Holzheizungen. Energieverschwendung können wir uns in dem Szenario nicht mehr leisten.



Wir werden weiterhin die Vielfalt an Energieformen - fest, flüssig, gasförmige Energie sowie Strom benötigen. Dies sollte aber nicht zum Ausbau von Atomstrom führen, sondern möglichst rasch die Kapazitäten für die Produktion von Wasserstoff, Biomethan, Bioöl usw. geschaffen werden sowie zu einer umfassenden Nutzung der in Österreich reichlich vorhandenen Ressource Holz führen. Hier sehen wir noch großen Forschungs- und Innovationsbedarf und wir vermissen die Erstellung von Roadmaps für alle Energieträger unter Einbindung aller Akteure. Dabei möchte ich die Einbindung betonen – das ist wie mit dem Impfzwang –, Verbote und Diktat von oben bewirken meist das Gegenteil. Die Transformation kann nur mit und durch die freie Marktwirtschaft und den Wettbewerb der Ideen stattfinden, per Dekret von oben wird das sicher nichts!



TGA: Was kann die VÖK beitragen um diese Ziele umzusetzen? Sind die Ziele des Green

Deal zu realisieren?



Elisabeth Berger: Die Heizungsindustrie ist trotz fehlender Zeitpläne für die Transformation des Energiesektors in Vorleistung getreten und hat Gasthermen und Brennstoffzellen entwickelt, die mit Wasserstoff und Biomethan betrieben werden können, hocheffiziente Heizkessel wurden für Stückholz, Pellets und Hackgut in kürzester Zeit entwickelt, die kaum messbare Emissionen haben, der COP bei Wärmepumpen steigt beinahe halbjährlich und das mit immer umweltfreundlicheren Kältemitteln; Ölkessel können problemlos mit Bioöl betrieben werden. Unser Job ist und war, Heizgeräte mit geringstmöglichem Energieverbrauch, niedrigen Emissionen und hohem Komfort auf den Markt zu bringen – und genau das machen wir! Welche Systeme und Kombinationen dann optimal für das konkrete Gebäude sind, ist individuell nach Lage, Nutzung und finanziellen Möglichkeiten vom Installateur und Endnutzer zu entscheiden – sowohl bei Neubau als auch bei Sanierung. Aus Sicht der Heizungstechnologie benötigen wir keine fossilen Brennstoffe mehr.



Damit der Zeitfaktor beim Einbau für die Installateure und Kunden überschaubar bleibt, werden immer mehr „Plug-and- Play"-Systeme angeboten. Denn es nutzen die besten Heizsysteme nichts, wenn sie aus Zeit- und Kostengründen nicht eingebaut werden. Klar ist, dass erneuerbare Brennstoffe und erneuerbarer Strom vor allem im Winter künftig teurer werden; allerdings wird dieser Preisanstieg durch den geringeren Verbrauch, die Produktion und Lagerung vor Ort wieder kompensiert werden. Diese Entwicklung konnte man in den letzten Jahrzehnten schon beim Verkehr beobachten.



Welche Technologien sind es, die sich in Neubau und Sanierung durchsetzen werden?



Berger: Es wird unverändert eine große Vielfalt an Technologien zum Einsatz kommen – vermehrt als Hybridanlagen: PV mit Wärmepumpen und Brennstoffzellen, Holzheizungen mit Brauchwasserwärmepumpen, aber auch immer noch Brennwertgeräte mit der bewährten Solarthermie, in dicht verbauten Stadtzentren die Fernwärme. Die Gebäude und Bewohner sind vielfältig, die passenden Heiztechnologien auch. Es ist eine Illusion, alle Gebäude über

einen Kamm scheren zu wollen.



Welcher Maßnahmen bedarf es noch von Seiten der öffentlichen Hand, um die Energiewende

im Gebäudebereich zu erreichen?



Berger: Die öffentliche Hand muss endlich gemeinsam mit der Öl- und Gaswirtschaft eine realistische Roadmap zur schrittweisen Substitution von fossilem Öl und Gas durch Grünes Gas und Grünes Öl erstellen. Alle Akteure müssen wissen, wann welche erneuerbaren Energien in welchem Mischverhältnis verfügbar sind. Mehr Realismus in den Plänen wäre ebenfalls hilfreich: Die vollständige Elektrifizierung des Wärmesektors würde zwar vor Ort zu keinen CO2-Emissionen führen, allerdings müsste der Strom im Winter importiert werden – aus Atomkraftwerken oder umgerüsteten alten Braunkohlekraftwerken. Der im Sommer produzierte Überschussstrom kann so nicht im Winter für Heizzwecke verwendet werden. Es kann damit aber Wasserstoff produziert werden, der über das Gasnetz dann sehr wohl im Winter genutzt werden kann. Die aktuellen Technologie- und Innovationsverbote sind jedenfalls völlig kontraproduktiv. Das führt zu einem Reparaturmarkt ineffizienter und veralteter Geräte mit nicht unerheblichen Sicherheitsrisiken und qualmende Rauchfänge sollten nicht mehr zum Landschaftsbild Österreichs gehören!

Foto: VÖK