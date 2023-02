2019 war für Kemper ein wahres Rekordjahr - nun nähert sich der Hersteller von Absaug- und Filteranlagen für die metallverarbeitende Industrie wieder an diesen Umsatz an. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr einen Umsatz nahe der Bestmarke von 2019 erwirtschaftet. Daher blickt Kemper optimistisch in die Zukunft: Corona habe das Unternehmen zwar getroffen, 2021 habe man sich aber gegen die Krise gestemmt, erklärt Björn Kemper, Vorsitzender der Geschäftsführung von Kemper.



Hätte im Rekordjahr 2019 nicht ein Sondereffekt positiv zu Buche geschlagen, wäre 2021 sogar als erfolgreichstes Jahr in die Firmengeschichte eingegangen. Zugpferde waren vor allem die neu eingeführten Absaugsysteme für die Hoch- und Niedrigvakuumabsaugung. Mit der VacuFil-Serie bediente Kemper den Trend zur brennerintegrierten Absaugung. Zukünftig sieht der Hersteller Umsatzchancen im Bereich der Brennerabsaugung. Über allem stehe die verbesserte Luftqualität in Produktionsbetrieben: