Das zentrale Element der Klimalösung ist das Wärmepumpenmodul Vitocal 200-SI. Die Luft/Wasser-Wärmepumpe ist in Split-Bauweise ausgeführt und leistet zwischen 2,6 und 9,0 kW. Mit einem COP bis 5,0 ist sie in die Energieeffizienzklasse A+++ eingestuft. Optional ist die Wärmepumpe auch in einer Ausführung erhältlich, die zur Kühlung eingesetzt werden kann. Für die komfortable Warmwasserversorgung gibt es einen 250 Liter großen Ladespeicher, der ebenfalls in das nur 28 Zentimeter tiefe Modul passt.

Vitoair FSI ist das Lüftungsmodul für das Viessmann Invisible Programm. Mit einem Volumenstrom von maximal 300 Kubikmeter pro Stunde ist es für Wohnungen bis zu 280 Quadratmeter Fläche geeignet. Der Kreuzstromwärmetauscher gewinnt bis zu 80 Prozent der Wärme aus der Abluft zurück und führt sie mit der frischen Zuluft über das Click-and-Go-Luftverteilsystem den Räumen wieder zu.