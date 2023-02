Zunächst wird dem flüssigen Wasser Energie entzogen. Das Wasser kühlt ab. Durch den Phasenübergang von flüssig nach fest steht der Wärmepumpe am Gefrierpunkt zusätzliche Primärenergie zur Verfügung (Kristallisationsenergie) – und zwar so lange, bis das gesamte Wasser gefroren ist. Zur Regeneration des Eis-Energiespeichers wird Energie über den Solar-Luft-Kollektor und über das umgebende Erdreich zugeführt. Falls die Wärmepumpe zur Raumkühlung eingesetzt wird, kann die dem Gebäude entzogene Wärme ebenfalls in den Eis-Energiespeicher abgeführt werden und zu Beginn der Heizperiode wieder zum Heizbetrieb verwendet werden. Im Eis-Energiespeicher befindet sich ein Wärmetauschersystem, bestehend aus Entzugs- und Regenerationswärmetauscher.



Beim Phasenübergang ändert sich der Aggregatzustand, z. B. von flüssig zu fest (Kristallisation). Die Temperatur, bei der dieser Phasenwechsel eintritt, hängt vom Stoff ab. Während des Phasenübergangs bleibt die Temperatur des Stoffs konstant, bis der Stoff vollständig kristallisiert. Wasser behalt die Temperatur von 0 °C etwa so lange, bis es vollständig gefroren ist. Während des Phasenübergangs von flüssig nach fest gibt Wasser eine Kristallisationsenergie von 93 Wh/kg ab. Mit diesem Gesamtsystem können über Flächenheizungen und entsprechende Lüftungssysteme ideale Prozess- und Arbeitsplatzbedingungen geschaffen werden. Mit dem saisonalen Eis-Energiespeicher und den Solar-Luftkollektoren kann somit effizient die richtige Energiequelle für die Wärmepumpe gewählt werden.