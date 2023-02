Austrotherm, Anbieter im Bereich klimaschützender Wärmedämmung in Mittel- und Osteuropa und Österreichs einziger XPS-Produzent, startet mit einem Großprojekt in das Jahr 2022: Der Dämmstoffexperte investiert 20 Millionen Euro in den Ausbau der Produktionskapazitäten in Purbach am Neusiedlersee und schafft damit nicht nur 20 zusätzliche Vollzeit-Arbeitsplätze, sondern beschäftigt mit diesem Projekt auch regionale Klein- und Mittelbetriebe. Langfristig wird der Standort für 130 Mitarbeiter gesichert. Die Inbetriebnahme ist bereits im Herbst 2022 geplant.

XPS-Nachfrage steigt

„Die Nachfrage nach klimaschützenden XPS-Dämmstoffen wächst rasant und wird durch den ‚Green Deal’ der EU weiter zulegen. Daher bauen wir unsere XPS-Produktionskapazitäten im heurigen Jahr in Purbach weiter aus", erläutert Klaus Haberfellner, Geschäftsführer der Austrotherm Gruppe. Neben der Schaffung von heimischen Arbeitsplätzen sei es dem Unternehmen auch ein Anliegen, eine bestmögliche Integration des Standortes in die Umgebung des UNESCO Welterbes Neusiedler See zu erzielen. Ergänzend dazu wird ein neuer Grüngürtel mit heimischen Sträuchern als Sichtschutz gepflanzt. Allein für die gestalterischen Maßnahmen wurden rund 700.000 Euro budgetiert.

Innovative Produktionstechnologie

Vom Untergrund über die Fassade bis hin zum Dach kommen bei der neuen Produktionshalle Austrotherm Dämmstoffe zum Einsatz. Die Fußbodenheizung wird energiesparend durch die Abwärme der Produktionsanlagen betrieben. Das Hallendach wird zum Teil als Gründach, zum Teil zur nachhaltigen Stromerzeugung mit einer Photovoltaik-Anlage genutzt. „Austrotherm ist der einzige XPS-Dämmstoffhersteller in Österreich. Das garantiert kürzere Wege und trägt zum Klimaschutz bei. Wir investieren in Purbach zudem in die neueste Extrudertechnologie, die in Europa derzeit einzigartig ist", so Heimo Pascher, Technischer Geschäftsführer der Austrotherm Gruppe.