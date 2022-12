Das Ingenieurbüro Hoyer Brandschutz möchte Interessierten aus Bau und Architektur die Disziplin der Brandschutzplanung näherbringen. Das 2021 ins Leben gerufene Magazin „PLAN b“ wurde dafür nun um Ausgabe 2 erweitert. Der Brandschutz wird darin mit aktuellen Themen wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Sanierung oder städtebaulicher Nachverdichtung in Verbindung gesetzt.



„Brandschutzplanung ist nach wie vor eine Nische, zu der es auch bis heute keine klassische Ausbildung an einer Schule oder Universität gibt. Qualitäts-, Effizienz- und Kostenaspekte führen aber dazu, dass der Brandschutz ein immer wichtigerer Faktor in der Bauplanung wird. Mit unserem Magazin wollen wir nicht nur informieren und Bewusstsein für die Materie schaffen, sondern auch die Professionalisierung in der Branche weiter vorantreiben“, erklärt Werner Hoyer-Weber, Geschäftsführer von Hoyer Brandschutz.