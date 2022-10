Friedl: In der TGA liegen die größten Einsparungen unserer Erfahrung nach in der Optimierung der Betriebsweisen der Anlagen. Hier speziell bei Lüftungsanlagen, und einem entsprechend bedarfsgeregelten Betrieb dieser, beispielsweise in Abhängigkeit der Personenbelegung. Die technischen Anlagen selbst sind heutzutage meist bereits als sehr effizient einzustufen, sofern es sich um Neuanlagen handelt.



Passecker: Ziel sollte es sein, den Energieverbrauch so weit wie möglich zu senken, und den verbleibenden niedrigen Restenergiebedarf durch erneuerbare Energiequellen – zur Entlastung der Netze – möglichst am Standort zu gewinnen und abzudecken. Die Nachhaltigkeit eines Gebäudes wird wohl nicht auf einen einzigen Punkt zusammengefasst werden können. Vielmehr sind es eine Reihe von technischen Möglichkeiten, die heutzutage die Nachhaltigkeit und dementsprechenden Energieverbrauch senken können. Dazu zählen zweifellos Photovoltaikanlagen und Geothermieanlagen zur Energiegewinnung am Standort, hocheffiziente Wärmerückgewinnungsanlagen bei Lüftungssystemen zur Energieverbrauchssenkung und Kaltwasserzirkulationssysteme zur drastischen Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs. Weiters kann eine Dezentralisierung der Warmwasserbereitung maßgeblich zur Reduzierung des Energieverbrauchs beitragen.

Hauer: Die technische Gebäudeausrüstung ist abhängig von den bedarfsweckenden Systemen, und das bedeutet einerseits von der Gebäudehülle und der Lage und andererseits von den Bedürfnissen und Forderungen der Nutzer*innen. Dies bedeutet, dass die TGA für sich alleine hier nur diese beiden Systeme bedient. Es bleibt damit der Hebel in der Wahl der Energieversorgung und der Energieumwandlung. Ein zweiter wesentlicher Hebel, der unabhängig von den beiden bedarfsweckenden Systemen ist, ist die Wahl des Materials und damit die materialgebundenen Umweltauswirkungen. Das bedeutet, die TGA hat mit rund 40 Prozent des derzeitigen CO 2 -Footprints in den grauen Emissionen einen massiven Einfluss durch die richtige Wahl der Materialien und der Systeme, des zerstörungsfreien Rückbaus, um die Materialien weit über den Lebenszyklus, der derzeit vorgesehen ist, weiterzuverwenden und die gesamte TGA in einem ReUse- und Recyclingprozess zu halten. Ein wesentlicher Baustein ist, dass die technische Gebäudeausrüstung unabhängig der gesamten Baustruktur demontier- und wieder montierbar sein muss (keine Bauteilaktivierung, keine Fußbodenheizung, keine Unterputzinstallation).



Urschler: Aus Sicht eines Ingenieurbüros sollte bereits in der Vorplanung auf ein ordentlich-fundiertes Energiekonzept Wert gelegt werden. Aus meiner Erfahrung heraus ist dies ein sehr starker Hebel, um Investoren bzw. Nutzer*innen von Gebäuden und Energiesystemen bereits im Vorfeld für unterschiedliche Varianten von „Erneuerbaren“ ins Boot zu holen. Auch die Ausrichtung von Gebäuden und der weiterführende Betrieb kann somit in weiterer Folge auch auf Klimaschutz ausgerichtet werden.



Wallner: Essenziell ist die Kosten-Nutzen-Rechnung der eingesetzten Materialien und Geräte und die dadurch verursachten Erfordernisse für die Primärenergien.