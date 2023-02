Eine hohe Effizienz der Wärmepumpe, eine unproblematische Einbringung ohne Genehmigung auch in Wasserschutzgebieten und die Nutzung von Eis zum Heizen – all das verbindet den Vitoset Eis-Energiespeicher des Jahrgangs 2022 von Viessmann mit seinem Vorgänger. Neu ist die aus recyclingfähigem Kunststoff statt aus Beton hergestellte Zisterne und die Integration in komplette Paketlösungen für Nenn-Wärmeleistungen von 6,0 bis 17,2 Kilowatt.



Rund zehn Kubikmeter normales Trinkwasser fasst der nun leichtere Eis-Energiespeicher. Dieses speichert Wärme auf niedrigem Temperaturniveau und gibt sie zeitversetzt an die angeschlossene Wärmepumpe ab. In der Heizperiode entzieht diese dem Wasser über die vormontierten Soleleitungen nach und nach Wärme. Gefriert das Wasser zu Eis, setzt die sogenannte Kristallisationsenergie zusätzlich bei einer Anlage im Einfamilienhaus etwa 1200 Kilowattstunden frei.